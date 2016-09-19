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Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области

Из-за возобновления горения ранее ликвидированных пожаров и возникновением опасности их распространения на территориях поселений Катангского и Усть-Кутского районов, с 17 сентября введен режим «Чрезвычайной ситуации».

До стабилизации лесопожарной обстановки действует полный запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лес транспортных средств, также на территории района введены ограничения на хозяйственную деятельность.

Продолжает действовать запрет на разведение костров и сжигание мусора на территории населённых пунктов. Ежедневно осуществляется патрулирование, проверяются источники наружного противопожарного водоснабжения, техника районных предприятий и организаций приведена в готовность к реагированию на пожары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Режим ЧС продлится до особого распоряжения.