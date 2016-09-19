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Инкассаторы Якутского отделения Сбербанка получили новые спецавтомобили

19 сентября 2016

В Якутском отделении Сбербанка прошло торжественное вручение новых спецавтомобилей водителям-инкассаторам отделения. Спецавтомобили оснащены современным оборудованием, призванным повысить безопасность транспортировки наличных денег и банковских ценностей.

 

«Выпуск новых автомобилей на специализированные маршруты по обслуживанию банкоматов и терминалов позволит обеспечить своевременную загрузку устройств самообслуживания в городе Якутске, повысит доступность сети устройств самообслуживания и качество предоставления услуг клиентам банка и всем жителям города», – отметил в ходе мероприятия заместитель управляющего Якутским отделением Сбербанка Олег Савин.

Сегодня на территории Якутска установлено 235 устройств самообслуживания Сбербанка. Большинство банкоматов и терминалов располагается в крупных торговых центрах, продуктовых супермаркетах, кинотеатрах. С помощью банкоматов и платежных терминалов клиенты могут не только получить и внести денежные средства, но и пополнить баланс телефона, погасить кредит, оплатить госпошлины, квитанции и штрафы ГИБДД, совершить перевод с карты на карту и многое другое.


/ СИА /




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