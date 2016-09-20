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Рубль-2016: стоит ли ждать девальвации?

Выборы в Госдуму позади – национальная валюта остается без «социальной поддержки». Как теперь поведет себя рубль? Стоит ли ждать уже традиционной девальвации и валютной паники в конце года? С этими вопросами портал SIA.RU обратился к аналитикам.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари:

– На наш взгляд, до конца сентября более вероятно небольшое ослабление рубля. В пользу этого говорит несколько факторов: находящиеся под давлением цены на нефть, предстоящие высокие выплаты российских компаний по внешним долгам, дефицит государственного бюджета. В августе-первой половине сентября фактор парламентских выборов действовал в поддержку национальной валюты. Курс рубля и инфляция – два показателя, по которым население оценивает состояние экономики и работу экономического блока правительства, и они в последние месяцы выглядели хорошо. Так, в августе рубль укрепился, и впервые за долгое время наблюдалась продуктовая дефляция (цены на продукты снизились).

После этих выходных социальный аспект будет играть меньшую роль, на авансцену выйдет экономика. А для развития экономики нужна слабая национальная валюта.

Об этом же, напомним, российские власти говорили в июле-августе. Возможно, после парламентских выборов произойдут некоторые перестановки в кабинете министров, так что до конца года времени для действий останется не так много. Для решения проблем экономики и бюджетного дефицита один из вариантов – небольшое ослабление рубля. Для этого достаточно немного сократить объёмы РЕПО, всё остальное рынок сделает сам.

На наш взгляд, для рубля до конца года возможны различные сценарии. В «рыночном уравнении», определяющим курс рубля, слишком много неизвестных – цены на нефть, денежно-кредитная политика ФРС США и других мировых центробанков, действия крупных институциональных игроков.

В любом случае, сильной девальвации рубля, как осенью 2014 года, ждать не стоит. Более вероятным видится некоторое ослабление в район 67-70 руб. по отношению к доллару.

Если вам предстоят затраты в долларах/евро в ближайшие месяцы, покупка валюты сейчас может быть актуальной. В противном случае, бежать в обменники за долларами вряд ли имеет смысл, учитывая банковские спрэды.

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ»:

– Сейчас зависимость (корреляцию) между нефтью и рублем можно считать по историческим меркам небольшой. Невзирая на нефть, поддержку рублю, как и валютам других развивающихся стран в летне-осенний период оказывает приток средств с развитых рынков т.к. мягкая монетарная политика ЦБ крупнейших мировых экономик (Японии, Еврозоны, США) делает номинированные в этих валютах активы низкопривлекательными для вложений. Таким образом, влияние исключительно российских рисков (геополитических, эффекта дивидендного периода в РФ, погашения внешних долгов и, наконец, поддержки рубля со стороны ЦБ РФ в преддверии выборов посредством «зажимания» ликвидности) – незначительное.

Тем не менее, в последнее время ЦБ РФ почти прямым текстом обещает снижать ставки на ближайших заседаниях, а вероятность повышения ставки ФРС в текущем году, исходя из фьючерсов на CME, превышает 50%.

На этом фоне, думаю, что летний спад зависимости между котировками нефти и рубля из-за притока капитала доживает свои последние дни. Далее до конца года пара доллар/рубль будет следовать за нефтью.

Исходя из ситуации на нефтяном рынке, прогнозирую, что по паре доллар/рубль в ближайшее время состоится пробитие отметки 70 рублей в сентябре и далее плавное укрепление до 68 к концу года.

Таким образом, если не вмешается геополитика и не реализуются риски, связанные с европейской/китайской/американской экономиками, то полноценной валютной паники в этом году нам увидеть не суждено. Тем не менее, национальную валюту все равно ждет заметное ослабление от текущих уровней.

Олег Шагов, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»:

– На курсовую динамику рубля влияет значительное количество факторов, в том числе, экономических и политических. Ключевым фактором для рубля остается изменение мировых цен на нефть, причем примерное значение курса доллара США к рублю сейчас можно оценить, разделив эмпирический коэффициент 3030 на стоимость барреля нефти марки Brent в долларах.

Выборы в РФ, на наш взгляд, прошли вполне ожидаемо, и, скорее всего, они не окажут существенного влияния на курсовую динамику рубля.

Среди важных событий предстоящей недели, способных повлиять на позиции доллара США на международном валютном рынке, следует выделить предстоящее заседание ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Вместе с тем, стоит отметить, что российская валюта на фоне сравнительно высоких рублевых и низких долларовых ставок остается очевидным фаворитом у «кэрри-трейдеров», которые направляют свои доллары в Россию в поисках более высокой доходности. Существенное влияние на курс доллара США к рублю в перспективе продолжит оказывать изменение цен на нефть и направление потоков международного капитала, а драйверов для "предновогоднего подарка" в виде масштабной девальвации рубля пока не видно.

