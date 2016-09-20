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Иркутский ритейл: проблемы и перспективы

В прошлом году ритейл остро почувствовал на себе влияние кризиса, однако сейчас ситуация улучшается: бизнес начинает «оживать». Чувствуют это и банки: кредитный аппетит клиентов-ритейлеров возвращается. Обсудить тенденции и перспективы розничной торговли иркутских участников рынка приглашает Байкальский банк Сбербанка.

Самое сложное – позади

В 2015 году оборот розничной торговли в реальном выражении упал до -10%, ( по сравнению с -5,1% в 2009 году). В этот раз слабую динамику показал не только непродуктовый (-10,7% против -8,2% в 2009 г.), но и продовольственный сегмент (- 9,2% против -1,9% в 2009 г.). Нынешний год тоже будет непростым для ритейла. Так, индекс потребительских цен на конец года прогнозируется на уровне 8,5%. Снижение темпов инфляции произойдет благодаря высокой базе 2015 г. и низкому спросу.

Помимо того, ожидается снижение заработной платы в реальном выражении, что существенно отразится на потребительской корзине.

Несмотря на то, что банки фиксируют некое оживление розничного кредитования, люди все-таки не готовы еще отказаться от сберегательной модели поведения. Поэтому ждать, что кредиты поддержат торговлю, существенно не стоит.

Рост розничного кредитования (потребительские займы и автокредиты) будет ограничен из-за высокой стоимости заимствований; прогнозируется рост на 2% (125 млрд. руб.) после падения на 12% (чистый отток 850 млрд. руб.) в 2015 г.

Как ожидают эксперты Сбербанка, в 2016 году в базовом сценарии (цена нефти $35/барр.) оборот розничной торговли увеличится на 7,6% в номинальном выражении, а в реальном – снизится на 2,1%. В пессимистичном сценарии ($25/барр.) реальный оборот розничной торговли упадет на 2,9% (номинальный: +6,7%) при снижении ВВП на 2,8%, а реальных зарплат - на 3,4%.

Больше экономии

Потребительская уверенность по-прежнему низкая, население старается экономить. Заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока Евгений Елисеев следующим образом комментирует сложившуюся ситуацию:

– Действительно, сейчас реальная зарплата несколько уменьшилась и склонность населения к сбережению возросла. Если раньше люди за счет заемных средств, которые им выдавали банки, тратили больше, чем зарабатывали, то сейчас ситуация несколько иная: население старается больше гасить кредиты, и еще пытается откладывать то, что остается.

Склонность к сбережению выросла, склонность к потреблению упала, потому что люди не очень уверены в будущем. Это в свою очередь, влияет на ритейл: уменьшается потребление более дорогих товаров, и увеличивается потребление более дешевых товаров. Хотя, например, в сфере лакшери большого падения мы не увидели, поскольку к ней обращается большое количество иностранных туристов, поток которых резко возрос в том же Иркутске. Это позволяет объему продаж очень дорогих товаров практически не снижаться. Общая картина такова, что есть определенное снижение среднего чека, и замена дорогих товаров более дешевыми аналогами.

Продукты и промтовары: кому хуже?

Из-за чувствительного падения доходов населения и отказа от потребления импортных продуктов или замены на более дешевые аналоги, номинальный оборот продовольственной розничной торговли в 2015 году увеличился на 8,3%, а в реальном выражении показатель упал на 9,2%.

В 2016 году Сбербанк ожидает увеличения оборота продуктовой розничной торговли на 9,0% в номинальном выражении, а в реальном – снижения на 1,7%. В пессимистичном сценарии ($25/барр.) показатель упадет на 2,5% в реальном выражении и вырастет на 8,1% в номинальном.

Что же касается непродовольственной розницы, то в 2015 году её номинальный оборот увеличился всего лишь на 1,4%, а в реальном выражении – упал на 10,7%. В сегменте наблюдается сдвиг спроса в пользу товаров низкого ценового сегмента и лучшего ценового предложения.

В 2016 г. аналитики Сбербанка прогнозируют падение реального оборота непродуктовой розницы на 2,4% и роста на 6,3% в номинальном выражении благодаря улучшению динамики реальных располагаемых доходов и роста розничного кредитования. В пессимистичном сценарии (цена на нефть $25/барр.) номинальный оборот вырастет на 5,4%, а реальный упадет на 3,2%. Динамику сегментов непродовольственной розницы определяет степень необходимости товара покупателю. Например, люди не готовы отказываться от смартфонов, несмотря на сильный рост цен на них.

– Кризис ударил не по каким-то отдельным сегментам или форматам ритейла, он больше всего ударил по тем компаниям, которые не следят за своей себестоимостью и принимали достаточно рискованные решения по захвату рынка, – объясняет Евгений Елисеев.

Торгово-развлекательные центры – в тренде

По оценкам экспертов Сбербанка, проникновение современных розничных форматов торговли в России сейчас составляет 56%. Речь идет о гипермаркетах, супермаркетах и торгово-развлекательных центрах.

Они прогнозируют, что в 2018 г. эта цифра увеличится до 65%. Евгений Елисеев поясняет:

– Торговля переходит со стрит-ритейла в крупные торговые комплексы, эта тенденция наблюдается не только в Иркутске, но и во всем мире в целом. Эта тенденция определяет потребительские предпочтения: людям интереснее совершать все покупки в одном месте с развлечениями, с отдыхом.

Но, с другой стороны, стрит-ритейл, который расположен в удобных и доступных местах, как, например, 130 квартал, или улица Урицкого, практически не ощутил падения спроса, там люди как ходили, так и ходят.

Приятно осознавать, что целый ряд инновационных проектов в сфере торговли, которые мы развивали в прошлом году, уже вышли, либо выходят на позитивную динамику, которая позволяет нам говорить о том, что самое трудное время мы уже прошли, – добавляет заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Эти и другие проекты, а также с проблемы и перспективы современного ритейла иркутских предпринимателей приглашают обсудить на Ярмарке бизнеса.

«Ярмарка» идей для бизнеса

На мероприятии иркутские ритейлеры смогут презентовать свой бизнес, заключить сделки и партнерские соглашения, получить консультации экспертов и помощь в выборе услуг для бизнеса. Запланированы круглые столы, презентации успешных проектов, консультации Сбербанка.

За круглым столом состоится обсуждение следующих тем:

Как увеличить объем продаж с помощью интернета;

Как увеличить рентабельность бизнеса;

Ваш бизнес в онлайн режиме;

Поставщик и покупатель: как повысить эффективность и безопасность взаимодействия;

Франчайзинг как инструмент развития бизнеса;

Перспективы и тренды развития торговой отрасли.

Также в ходе круглых столов будут презентованы преимущества инновационных продуктов Сбербанка для клиентов-бизнесменов: интернет-эквайринга и E-invoicing.

Ярмарка бизнеса состоится 22 сентября с 10 до 17.00 в здании банка по адресу: Иркутск, улица Нижняя набережная,10. Участие бесплатное. Подробную презентацию мероприятия и формы для заявок можно скачать ЗДЕСЬ.