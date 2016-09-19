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Промсвязьбанк и МСП Банк направят 300 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Промсвязьбанк и МСП Банк заключили два новых соглашения о сотрудничестве, в рамках которых на поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено 300 млн рублей. Средства в равных долях будут направлены на реализацию двух специальных программ поддержки: «МСП-Приоритет» и «МСП-Инвестиции».

Программа «МСП-Приоритет» направлена на поддержку резидентов индустриальных технопарков, исполнителей заказов для крупных предприятий и экспортеров. Продукт предусматривает заемное финансирование МСБ на срок до 5 лет на широкий перечень целей: от реализации инвестиционных проектов до поддержки текущей деятельности предприятий.

Финансирование по программе «МСП-Инвестиции» может быть направлено на расширение действующего или создание нового производства, строительство и реконструкцию зданий, приобретение основных средств. Срок кредитования: до 7 лет.

Обязательства компаний-заемщиков будут обеспечены гарантией МСП Банка. Это позволит предоставлять предпринимателям финансирование по ставкам ниже рыночных.

«Меры государственной поддержки становятся в нынешних условиях ключевым драйвером для дальнейшего развития кредитования бизнеса. Предоставление большего объема гарантий и выделение целевого недорогого фондирования на инновационные и производственные проекты позволяют обеспечить малому бизнесу доступ к долгосрочному кредитованию. Получить заемное финансирование на 5 и 7 лет, когда прогнозирование экономики в целом ограничено краткосрочным периодом, очень хорошее предложение. Но хочется отметить, что важно оказывать поддержку всем предприятиям малого бизнеса, независимо от отраслевой принадлежности. Производству нужны длинные деньги, а торговле – относительно краткосрочные оборотные кредиты. Европейский и американский опыт показывает, что расширение гарантийных механизмов и программы поддержки МСБ способствуют стабилизации экономики», - отмечает вице-президент - управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

МСП Банк и Промсвязьбанк сотрудничают в сфере поддержки малого и среднего бизнеса 7 лет, за годы работы финансирование на развитие бизнеса получили порядка 1500 субъектов МСП.