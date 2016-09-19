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Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО КБ "ТЕТРАПОЛИС"

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "ТЕТРАПОЛИС".

С 16 сентября 2016 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам АО КБ "ТЕТРАПОЛИС", в том числе по счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, проживающим в Москве, Ленинградской обл.

Выплата возмещения вкладчикам (физическим лицам) осуществляется в уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк на обслуживание физических лиц.

Выплата возмещения вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, производится в уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк на обслуживание индивидуальных предпринимателей.

В случае обращения заявителей, одновременно имеющих счета по вкладам физических лиц, а также вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, выплата страхового возмещения для таких клиентов осуществляется в разных уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк.

Перечень уполномоченных подразделений ПАО Сбербанк и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имел несколько вкладов (счетов) в АО КБ "ТЕТРАПОЛИС", возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.