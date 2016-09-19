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«Сбербанк Онлайн Казахстан» стал лучшим банковским мобильным приложением в Казахстане

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн Казахстан» признано лучшим банковским мобильным приложением в республике. Такое решение принято по итогам 3-го рейтинга, проведённого Ассоциацией казахстанского интернет-бизнеса и компанией Intervale Kazakhstan. Кроме этого, «Сбербанк Онлайн Казахстан» вошёл в топ-10 лучших мобильных приложений страны. Впечатляющие результаты достигнуты менее чем за полтора года вывода приложения на национальный рынок.

«Постоянное развитие дистанционных каналов обслуживания является одной из наших стратегических задач на территории СНГ. Приятно отметить, что наши усилия позитивно оцениваются профессиональным сообществом и, самое главное, нашими клиентами в Республике Казахстан. Сейчас перед командой дочернего банка Сбербанка стоит ещё более амбициозная задача — удержать лидерство и идти вперёд. Уверена, что она нам по силам», — отметила заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Сагайдак.

Сбербанк стал пионером во внедрении передовых цифровых технологий в Казахстане. Он первым в республике предложил клиентам такие возможности, как Touch ID — авторизацию по отпечаткам пальцев; Cash by Code — запрос для снятия наличных денег в банкоматах по коду без карты; перевод денежных средств клиенту Банка по номеру телефона непосредственно из адресной книги приложения; перевод денежных средств по номеру банковской карты на карту любого банка мира, а также сервисы краудгифтинга (запрос денег в долг) и краудфандинга (коллективный сбор средств).

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.