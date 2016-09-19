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Альфа-Банк предложил ритейлу альтернативу инкассации

Альфа-Банк начал установку устройств для самоинкассации «Альфа-Сейф», которые позволяют корпоративным клиентам вносить наличные средства на расчетный счет без участия служб инкассации. Данная услуга предназначена для компаний, работающих с наличной выручкой, преимущественно в сфере ритейла, и используется как альтернатива или даже замена классической инкассации.

В отличие от банкоматов, индивидуальное устройство «Альфа-Сейф» возможно установить даже в небольшом офисе или торговой точке клиента, что повышает удобство сервиса. Внесение выручки через «Альфа-Сейф» доступно в любой день и в любое время, когда у клиента есть в этом необходимость. Деньги зачисляются на расчетный счет моментально, их можно сразу же использовать для платежей и других операций.

После внесения денежные средства становятся собственностью банка и переходят под его ответственность. Банк в режиме онлайн проверяет наполненность и работоспособность «Альфа-Сейфа», производит инкассацию и техническое обслуживание устройства.

«Если раньше деньги подолгу хранились в кассе, в том числе и ночью, в праздничные и выходные дни, то сейчас у клиентов есть возможность зачислять выручку на счет по мере поступления, даже мелкими суммами, тем самым снимая с себя нежелательные риски», — поясняет Светлана Карасева, начальник управления развития бизнеса налично-денежного обращения «Альфа-Банка».

Также использование «Альфа-Сейфа» сокращает расходы компании на подготовку препроводительных документов, упаковку купюр и многие другие процессы. «Операции с наличными достаточно трудозатратны и снижают маржинальность бизнеса, для ритейла это существенная нагрузка на персонал. Весь крупный ритейл сегодня нацелен на электронный документооборот и снижение подобных расходов», — отмечает Светлана Карасева.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

«Альфа-Банк» — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.