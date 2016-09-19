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В Иркутской области чиновник привлечён к уголовной ответственности за рукоприкладство

27 апреля 2016 года депутат Думы Баяндаевского района в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с гражданкой, умышленно нанёс ей множественные удары по телу, причинив легкий вред здоровью потерпевшей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей.

Постановлением мирового судьи уголовное преследование в отношении чиновника было прекращено по ст.25 УПК РФ, в связи с примирением сторон, информирует пресс-служба прокуратуры Баяндаевского района

Постановление суда вступило в законную силу.