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Махинации с муниципальными скважинами. В Иркутской области возбуждено уголовное дело о хищении четырех артезианских источников

Фото: excavation-work.ru

Правоохранительные органы провели проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности в сфере ЖКХ, в ходе которой был обнаружен факт незаконного перехода 4 муниципальных артезианских скважин г. Тайшета в собственность ООО «ВАВ».

Установлено, что в 2011 году администрацией Тайшетского района на территории котельной бывшего комбината строительной индустрии в аренду ООО «ВАВ» предоставлены земельные участки для бурения 4 артезианских скважин. В 2013 году организации выданы разрешения на строительство (бурение) водозаборных артезианских скважин.

В дальнейшем, на основании представленных ООО «ВАВ» актов приемки законченного строительством объекта, администрацией городского поселения выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, что послужило основанием для регистрации ООО «ВАВ» права собственности на указанные артезианские скважины.

Вместе с тем, проверкой установлено, что указанные 4 артезианские скважины были созданы в 2005 году мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта, заключенного с Иркутским областным государственным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба Тайшетской межрайонной прокуратуры.

По иску межрайонного прокурора Тайшетским городским судом право собственности ООО «ВАВ» на указанные артезианские скважины признано отсутствующим, объекты признаны муниципальной собственностью. Решение суда в законную силу не вступило в связи с его обжалованием ответчиком.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в переходе муниципальных артезианских скважин в собственность ООО «ВАВ» материалы проверки направлены в орган предварительного следствия.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.