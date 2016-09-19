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Обнаружены множественные нарушения в работе Енисейского управления Ростехнадзора

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе при проверке в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), рассмотрении обращений граждан, об административных правонарушениях.

В частности, должностными лицами надзорного органа допускались факты проведения контрольных мероприятий в отсутствие установленных законом оснований, истребования документов, не относящихся к предмету проверок, проведения документарных проверок по месту нахождения юридического лица и др. Не всегда обеспечивался своевременный контроль устранения хозяйствующими субъектами нарушений закона, отраженных в предписаниях.

При вручении лицензий превышался трехдневный срок, установленный законодательством о лицензировании.

Ведомством не в полной мере осуществлялась реализация полномочий по осуществлению контроля за соблюдением обязательных требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты.

Ответственными должностными лицами управления ненадлежащим образом исполнялись обязанности по проведению ежегодной ревизии надзорных дел в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора. Допускались нарушения при формировании и ведении этих дел.

Вопреки требованиям законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в ведомстве не всегда обеспечивалось всестороннее рассмотрение обращений, не давались полные и мотивированные ответы по всем доводам заявителей.

Допускались факты возбуждения дел об административных правонарушениях до оформления актов о проведении проверок при осуществлении государственного контроля (надзора). При рассмотрении отдельных дел об административных правонарушениях не устанавливалась вина должностных лиц в их совершении, надлежащие доказательства виновности лиц, привлекаемых к административной ответственности, в делах отсутствовали, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе

В связи с выявленными нарушениями заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин внес руководителю Енисейского управления Ростехнадзора Андрею Ходосевичу представление с требованием принять конкретные меры к их устранению и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение требований прокурора находится на контроле.