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Иркутский филиал ПГК провел совещание с грузоотправителями и партнерами Амурской области

15 сентября 2016 года в Благовещенске Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) провел совещание с грузоотправителями и партнерами Амурской области по вопросам взаимодействия в условиях меняющегося рынка транспортных услуг. В мероприятии приняли участие руководители компаний-грузоотправителей, осуществляющих погрузку на территории региона, представители Министерства транспорта и строительства Амурской области и Забайкальской железной дороги, а также Иркутского филиала ПГК.

Участники обсудили тенденции отрасли, сложившуюся конъюнктуру железнодорожного рынка грузоперевозок в регионе, мероприятия по повышению качества и эффективности перевозок.

Заместитель директора филиала по коммерции Андрей Лосский в своем выступлении отметил, что экономическая ситуация прошлого года негативно повлияла на объемы железнодорожных грузовых перевозок в Восточной Сибири и Забайкалье. Несмотря на неблагоприятные тенденции, в целом доля филиала в общем объеме регионального рынка грузовых железнодорожных перевозок на Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорогах сохраняется на уровне 14%.

«Для нас важно поддерживать высокий уровень лояльности клиентов. Во главу угла мы ставим клиентоориентированность, то есть выстраиваем модель ведения бизнеса исходя из реальных потребностей рынка и клиентов, предлагая конкурентоспособные коммерческие условия. Одно из главных преимуществ ПГК – это обширная филиальная сеть и сеть обособленных рабочих мест. На всех ключевых железнодорожных станциях, включая Благовещенск, у ПГК есть свои представители, готовые оперативно решать любые вопросы грузоотправителей», – отметил Андрей Лосский.

Партнеры и грузоотправители Иркутского филиала отметили стабильность работы ПГК, оперативность решения вопросов перевозочного процесса на местах и адресный подход со стороны оператора.

В октябре ПГК проведет подобную встречу с грузоотправителями Иркутска.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.