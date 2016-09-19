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В Иркутской области планируют разводить спортивные породы лошадей

Министерство сельского хозяйства региона будет работать над созданием в Иркутской области племенной организации по разведению спортивных пород лошадей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на открытии ежегодных конных соревнований, которые прошли в Иркутском районе на базе конно-спортивного комплекса «Черемушки».

Глава региона отметил, что племорганизации планируется организовать на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Основная работа в этом направлении начнется с 2017 года. Сергей Левченко также добавил, что в настоящее время свой вклад в популяризацию и развитие коневодства на территории региона вносят конные соревнования.

– Соревнования уже в девятый раз собирают любителей конного спорта. С каждым годом мероприятие становится всё более массовым, расширяется география участников. В муниципальных образованиях региона конный спорт набирает популярность. Этот турнир – хорошая возможность продемонстрировать новые достижения в коневодстве, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В состязаниях приняли участие 43 коневладельца из Иркутска и восьми районов области (Осинского, Нукутского, Усольского, Аларского, Усть-Удинского, Иркутского, Боханского, Баяндаевского), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Было проведено 10 заездов, в которых приняли участие 87 лошадей. В ходе соревнований победителями были признаны лошади, преодолевшие дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений. Дистанции были распределены по породам и возрастам лошадей. Для рысистых пород возрастом двух и трех лет, а также верховых пород двух лет, рожденных на территории Иркутской области - 1600 метров. Для лошадей рысистых пород возрастом четырех лет и старше, верховых пород возрастом четырех лет и старше - 2400 метров, для лошадей верховых пород возрастом трех лет - 2000 метров, для иноходцев - 2400 метров.

– Больше всего для соревнований лошадей представили фермерские хозяйства, которые не один год занимаются разведением различных пород лошадей. Сейчас на уровне министерства сельского хозяйства России разрабатывается программа поддержки российских ипподромов. После утверждения федеральной программы мы будем работать над созданием соответствующей региональной, – сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.