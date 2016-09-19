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В Иркутске Промсвязьбанк наградил первого победителя акции «Стань чемпионом с картой Visa Промсвязьбанка»

19 сентября 2016

В офисе Промсвязьбанка состоялось торжественное награждение финалиста акции «Стань чемпионом с картой Visa Промсвязьбанка», проходящей с 15 апреля по 31 августа и приуроченной к XXXI Летним Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро. 

Стать участником акции мог любой клиент Промсвязьбанка, держатель карты Visa и совершавший покупки в период проведения акции. Шанс стать чемпионом получал каждый, кто зарегистрируется на специальном сайте и примет участие в онлайн-соревнованиях. Оплачивая покупки в течение конкурсного периода, участники могли пройти в 1/8, 1/4, полуфинал и финал. Призовой фонд всех этапов – более десяти миллионов рублей и включает 903 основных приза, а также более 30 000 дополнительных денежных призов. 

Победителям акции стала клиентка Промсвязьбанка Надежда Лавренова, которая пришла за призом в офис банка со своим маленьким сыном Никитой. Она  выиграла 150 000 рублей. Победитель был награжден памятной стелой и картой All Inclusive с дизайном, посвященным летнему спортивному событию.

«С Промсвязьбанком я работаю давно. С 2010 года начинала сотрудничество как физическое лицо, но в дальнейшем перешла и на обслуживание юридического лица, открыв в банке расчетный счет.

Всегда слежу за акциями, которые проводит банк. Это осуществлять очень легко и удобно, поскольку я пользуюсь интернет-банком  и в личном кабинете отображаются все новости. Я уже становилась победителем в одной из акций Промсвязьбанка и это мне очень понравилось! Когда увидела, что стартует акция «Стань чемпионом с картой Visa Промсвязьбанка», сразу зарегистрировалась. Выбрала удобную для меня категорию, и начала работать на результат. Шли к победе всей семьей, оплачивая покупки (смеется).

Сейчас в банке стартовала новая акция «Охота за золотом», разумеется, я уже принимаю в ней участие и уже заработала 1500 бонусных баллов!»

О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи. www.psbank.ru

/ СИА /




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