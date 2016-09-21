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Самостоятельный туризм или туроператоры: кто кого?

Фото: air-bonus.ru

Треть россиян самостоятельно организуют отдых, самые популярные сервисы для бронирования билетов – Ozon и Tutu, для поиска жилья — Booking.сom, а для поиска автомобиля – Avis и Europcar, подтверждают результаты опроса, проведенного Национальным Агенством Финансовых Исследований.

45% россиян выезжали куда-либо на отдых: треть (34%) опрошенных сами организовывали свою последнюю поездку, а 11% обращались за помощью к туроператору. Еще 32% отдыхали не покидая своего места жительства, а каждый пятый (19%) указал, что был на даче или у друзей.

Самостоятельно организовывать отдых чаще других предпочитают жители городов-милионников (47%). Так, в Москве и Санкт-Петербурге это распространено среди 36% опрошенных. Реже всего об этом сообщают жители малых городов (29%), которые не выезжали куда-либо раньше (40%).

Наиболее известные сервисы для бронирования билетов – Tutu.ru и OZON Travel – с ними знакомы 12% россиян, а также Онлайнбилет (9%). Они же являются и самыми востребованными (ими пользовались 7%, и по 3% соответственно). В пятерку также вошли Aviasales (8% знают и 2% пользовались) и Skyscanner (7% знают и 2% пользовались). Не знают ни одного сервиса 65% россиян, а ни разу не пользовались ни одним из представленных– 80%.

Самые распространенные сервисы по поиску и бронированию жилья – Booking.com (12% знают и 5% пользуются), Trivago.ru (8% знают и 1 % пользуются) и OZON Travel (6% знают и 1% пользуются). 71% респондентов не в курсе о существовании сайтов для поиска жилья, а 86% вовсе не пользовались ими.

Сервисы для бронирования автомобилей — наименее востребованная категория, их знают менее 3% россиян, а пользовались и вовсе лишь 1%. Самые известные — Europcar (3%), Avis, Hertz, Auto Europe и Tickets.Ru (по 2%). Самый востребованный — Avis (1%), остальными пользовались менее 1% россиян.

В перспективе готовность самостоятельно искать билеты на специализированных сайтах выражают 28% россиян, подбирать жилье в помощью таких сервисов – 24%, а бронировать автомобиль – 5%. Жители мегаполисов — наиболее заинтересованные пользователи подобных сервисов. Обратиться к туроператорам планируют 28% россиян.

Мария Мицура, руководитель направления исследований в сфере транспорта и туризма Аналитического центра НАФИ: «Самостоятельные путешествия – серьезный тренд в мире туристического бизнеса. С одной стороны, по некоторым туристическим направлениям самостоятельная организация поездки может стать дешевле предложений туроператоров, что особенно актуально на фоне снижения реальных доходов населения. С другой, для некоторых путешественников (молодежь, активные пользователи мобильных технологий) привлекательна сама по себе идея отказа от готового решения в пользу самостоятельного конструирования поездки. К тому же развитие и распространение специализированных сервисов дает возможность пользователям интернета достаточно просто планировать и организовывать свой отдых».