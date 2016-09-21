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Где берет деньги молодежь? Банки против онлайн-МФО

21 сентября 2016

ОКБ и сервис онлайн-кредитования Е заем провели совместное исследование возраста клиентов банков и онлайн-МФО. За последние 3 года доля заемщиков до 30 лет сокращтилась и в онлайн-МФО, и в банках.

Аналитики Е Заем и ОКБ провели исследование возраста клиентов онлайн-МФО и банков. Оценивались возрастные группы клиентов, которые обращались в банки и в онлайн-МФО, начиная с I половины 2014 года. Анализ был призван определить, куда предпочитают обращаться за заемными средствами россияне разных поколений.

Из полученных данных видно, что в онлайн-МФО гораздо более молодая аудитория. Доли возрастных групп до 40 лет здесь превышают аналогичные группы банковских клиентов.

Если разделить клиентов на 2 группы – до 30 лет и старше 30, доля первых в банках за 3 года снизилась с 27% до 21%. А в онлайн-МФО доля клиентов до 30 лет снизилась с 52% до 48%. Доля второй группы (старше 30 лет) в банках выросла с 73% до 79%, а в онлайн-МФО с 48% до 52%.

Доля клиентов до 20 лет в онлайн-МФО выросла за 3 года на 1 п.п. – до 2%, тогда как в банках их по-прежнему 1%. Доля клиентов от 20 до 25 лет в онлайн-МФО снизилась с 24% до 21%, а в банках с 8% до 5%. На 3 и 2 процентных пункта и в банках, и в онлайн-МФО упала доля клиентов в возрасте 25-30 лет – с 18% до 15% и с 27% идо 25% соответственно.

Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «Результаты исследования показывают, что доли заемщиков старшего поколения растут как в банках, так и в онлайн-МФО. Но если для первых это основная группа, то для вторых таких клиентов можно назвать скорее перспективными. Люди в возрасте от 30 до 50 все активнее используют не только сервисы онлайн-кредитования, но и интернет в принципе. Однако основная группа их клиентов – это по-прежнему те, кому 25-30 лет.

Молодые люди используют интернет почти во всех сферах жизни, и если им срочно нужны деньги, многие из них скорее вспомнят об онлайн-МФО, нежели о банках. Это быстрее, проще, а также вероятность получить деньги в сервисе онлайн-кредитования выше.

Николай Мясников, заместитель генерального директора Объединенного Кредитного Бюро: «Банки за последние пару лет значительно сократили кредитование молодых заемщиков. Если в I полугодии 2014 г. на долю молодежи приходилось 11% от общего количества выданных беззалоговых кредитов, то в 2016 г. эта цифра составила 7%. В ситуации более пристального внимания банков к качеству своих кредитных портфелей оценка рискового профиля заемщика выходит на первый план. Накопленная нами статистика свидетельствует о том, что 35% молодых заемщиков допускают просрочки платежей по кредитам, в то время как среди заемщиков более старших возрастов таких не более 13%».


/ СИА /




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