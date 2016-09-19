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В Братске обсудили вопросы внедрения нового порядка применения ККТ

В ФНС России по Центральному округу г. Братска прошло рабочее совещание с представителями центров технического обслуживания, действующих на территории города, на котором обсуждались организация совместной работы по выполнению положений Федерального закона№290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и обеспечение плавного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

Главное преимущество внедрения новой системы - создание бесконтактной схемы администрирования ККТ, которая снижает до минимума процесс личного общения с налоговыми органами и значительно экономит трудозатраты и время налогоплательщиков. Применять новую контрольно-кассовую технику предприниматели обязаны с 1 июля 2017 г., но при этом уже с 1 февраля того же года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна, то есть до этого срока налогоплательщикам необходимо провести все регистрационные действия, сообщает пресс-служба ФНС России по Иркутской области.

В ходе совещания обсудили вопросы порядка и ограничения использования предпринимателями устаревших кассовых аппаратов, а также модернизации контрольно-кассовой техники в соответствии с новыми требованиями в центрах технического обслуживания. Оговорены совместные действия по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о правилах и сроках перехода на новый порядок применения ККТ. В настоящее время необходимо обратить внимание на возможность оперативного снятия с учета ККТ, которая не находится в эксплуатации, с целью снижения нагрузки в переходном периоде как на налоговые органы, так и на налогоплательщиков.