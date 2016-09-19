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Ангарчанин, обвиняемый в разбойном нападении на водителей грузовиков, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ангарчанина. Его обвиняют в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По версии следствия, в январе 2008 года пятеро мужчин, находясь вблизи с п. Стеклянка Ангарского района, напали на водителя большегрузного автомобиля, в ходе чего похитили «КАМАЗ» с подъемной установкой «Ивановец» стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, в феврале 2008 года злоумышленники совершили аналогичное разбойное нападение на водителя автомашины «КРАЗ-МКАТ-40», затем завладели большегрузом, а также похитили инструменты и денежные средства.

Четверо мужчин были осуждены в 2011 году Иркутским областным судом. Последний фигурант уголовного дела в связи с наступлением у него после совершения преступлений психического расстройства был освобожден от наказания и проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, информирует пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.