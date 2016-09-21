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Средний чек снижается. Отключат ли Wi-Fi в иркутских ресторанах?

Российские рестораторы начали всерьез задумываться, как ограничить использование гаджетов посетителями своих заведений для того, чтобы увеличить среднюю стоимость чека. Одна из предпринимаемых мер – прекращение предоставления услуги бесплатного Wi-Fi. Как это скажется на выручке ресторанов? И что думают по этому поводу иркутские игроки?

Фото: yoursupport.com.ua

– Такая тенденция сейчас особенно заметна на Западе. Можно прогнозировать, что она проникнет и в нашу страну, – отметил декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. – И в России появится больше ресторанов и кафе без мобильной связи, ведь, как часто мы видим, семьи и компании за столом все чаще молчат, уткнувшись в собственные телефоны.

Если раньше бесплатный Wi-Fi был мотиватором, заманивающим клиентов в рестораны и заведения общепита, то нынешняя картина представляет собой довольно печальное зрелище: подавляющее число посетителей, особенно молодежь, вместо того, чтобы активно заказывать еду, сидят в смартфонах, пишет Российская газета. Это раздражает рестораторов, так как влияет на чек и потребление ресторанных услуг.

Порталу SIA.RU стало интересно, что же думают иркутские рестораторы на этот счет? Является ли Wi-Fi маркетинговым ходом для привлечения гостей, влияет ли он на чек и потребление услуг? Стоит ли иркутянам опасаться массового отключение Wi-Fi в местах общественного питания?

Вот что нам ответили в ресторане «Проект Авторской кухни Сегея Михно»:

– Пока мы всё это специально не отслеживали. Доступ к wi-fi у нас пока свободный, мы считаем, что на чеке это никак не отражается, ведь люди идут к нам за едой, а не за бесплатным интернетом. Недавно мы как раз общались с представителями кампании, которые устанавливают Hot WiFi.

При подключении к Wi-Fi гость должен будет подписаться на нашу группу в социальной сети и рассказать о нас на своей странице. Это очень удобная функция, которая облегчает работу SMM, позволяет набирать новых подписчиков и отслеживать характеристики наших гостей: количество, пол, возраст, язык.

Все данные берутся со страничек пользователей. Мы уверены, что результаты будут положительные, и мы введём эту программу на постоянной основе.

Совладелец сети кофеен Castro Cafe Артем Знаменский комментирует ситуацию так:

– Мы от Wi-Fi не планируем отказываться в ближайшее время. Несмотря на ряд статей российских СМИ, могу по собственному опыту сказать, что некоторые владельцы кафе и ресторанов не хотят получать штрафы за предоставление доступа в интернет без идентификации пользователей. Это дополнительные ежемесячные расходы к дорогому Wi-Fi, поэтому кому-то проще отказаться от него и снять с себя все риски получения штрафа. Дополнительного притока гостей Wi-Fi, на мой взгляд, не генерирует. Сейчас прекрасно развита сеть 3G, и интернет есть у каждого в смартфоне.