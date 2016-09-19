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17 лесных пожаров потушено в Иркутской области за выходные

За прошедшие выходные в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров: по четыре – в Братском и Тайшетском, по два – в Жигаловском и Катангском, по одному – в Иркутском, Качугском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 3 736 га, включая 2 410 нелесных га.

Фото: yaroslavsky.mos.ru

По данным на 19 сентября, в лесном фонде действует 11 пожаров на общей площади 319 га: четыре – в Катангском, три – в Качугском, два – в Усть-Кутском, по одному – в Жигаловском и Тайшетском районах. В локализованном состоянии находится четыре возгорания на 80 га: два – в Братском, по одному – Усть-Кутском и Усть-Удинском районах.

Кроме того, на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе действует два очага площадью 3,5 га. Там же остается локализованным один пожар на площади 20 га, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В работах по обнаружению и ликвидации лесных пожаров задействовано 572 человека личного состава и 128 единиц техники, включая 83 автомобиля и 28 бульдозеров. На авиапатрулировании работают два вертолета Ми-8, один легкомоторный самолет Як-18 и три Ан-2.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве районов области ожидается чрезвычайная (Vкласс), местами высокая (IV класс) пожароопасность лесов. В южных районах средняя (III класс), местами высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.