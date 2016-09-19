«Ростелеком» предложил новый взгляд на развитие региональной медицинской информационной системы Иркутской области

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«Ростелеком» предложил новый взгляд на развитие региональной медицинской информационной системы Иркутской области19 сентября 2016
«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Иркутской области провели конференцию “Преимущества, задачи и практические вопросы внедрения и использования медицинской информационной системы в медицинских учреждениях». На мероприятии собралось более 90 представителей медицинского сообщества из Приангарья. Это главные врачи медучреждений, IT-специалисты, руководители профильных комитетов здравоохранения, разработчики программного обеспечения.
«Ключевая цель конференции - обсудить преимущества и задачи региональной медицинской информационной системы. Мы постарались объединить доклады разработчиков IT-решений и опыт внедрения программных продуктов. Уверен, что работа на совещании поможет улучшить взаимодействие между всеми участниками процесса информатизации», – прокомментировал заместитель директора Иркутского филиала Сергей Заушицин.
Участники конференции обсудили популяризацию регионального портала пациента «Кврачу38.рф» – электронной онлайн-регистратуры лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Иркутской области. Теперь любой человек может записаться через интернет на приём к врачам в городских и районных больницах. Для авторизации на сайте необходимы данные полиса ОМС единого образца или паспорт. Запись на прием на портале «Кврачу38.рф» значительно экономит время больных, которым не надо специально приезжать в лечебное учреждение.
Также в рамках мероприятия были представлены новые облачные услуги «Новая телефония», «Видеокомфорт», «Видеоконференция» (подробнее ознакомится с услугами на сайте www.rt.ru