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Антон Логашов: «Промышленные проекты Иркутской области получат дополнительное финансирование»

19 сентября 2016

Об этом заместитель Председателя Правительства Иркутской области сказал на встрече руководителей промышленных предприятий региона с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрием Курочкиным, начальником управления региональной политики Фонда  развития промышленности РФ (ФРП) Владимиром Боргардтом. На встрече также присутствовали первый заместитель министра экономического развития Иркутской области Вячеслав Козин, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Константин Шаврин,  директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства» Наталья Давыдова. 

Дмитрий Курочкин пояснил, что Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышленности,  организации  новых производств и обеспечения импортозамещения. Он предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 

– Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых  сроком  до 7 лет в объеме от 50  до 500  млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Капитал Фонда в 2015 году составил 20 млрд. рублей, а в 2016 году – 23, 1 млрд. рублей, – подчеркнул Владимир Боргардт. 

В Иркутской области в 2015 г. из Фонда развития промышленности  получил поддержку проект по строительству завода по производству активных фармацевтических субстанций ОАО «Фармсинтез» - льготный займ по программе импортозамещения в размере 300 млн. рублей. 

Во время встречи эксперты Фонда развития промышленности Российской Федерации обсудили совместно  с предпринимателями Приангарья механизмы финансирования инвестиционных проектов данным  Фондом, а также вопросы создания регионального фонда развития промышленности в Иркутской области. Уже сейчас в 9 субъектах Российской Федерации созданы подобные фонды, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. 

– Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко утвержден план создания регионального фонда развития промышленности, который увеличит возможности получения денежных займов для бизнеса: в определенном плане регион выступит поручителем предпринимателя перед Фондом развития промышленности РФ, - отметил Антон Логашов. 

Формируемый в настоящее время региональный фонд развития промышленности Иркутской области позволит создать совместную систему финансирования производственных проектов за счет федерального и регионального источников: федеральный и региональные фонды намерены софинансировать проекты в процентном соотношении 70 на 30.


/ СИА /




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