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В Иркутске задержаны трое молодых людей, ограбивших девушку

Сегодня ночью в центре Иркутска два экипажа вневедомственной охраны, оперативно отреагировав на сообщение дежурной части о совершённом преступлении, по горячим следам задержали трёх молодых людей, подозреваемых в ограблении женщины.

Около 4 часов утра экипаж ОВО получил информацию от дежурного по отделу полиции о том, что на пересечении улиц Бабушкина и Дзержинского девушка просит о помощи. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевшая сообщила, что несколько минут назад трое неизвестных отобрали у неё сумку и скрылись.

Посадив потерпевшую в салон служебного автомобиля, полицейские приступили к осмотру прилегающей территории и на соседней улице заметили двух молодых людей, в которых девушка сразу узнала напавших на нее злоумышленников.

Подозреваемые, возраст которых 17 и 18 лет, были задержаны. Третьего соучастника нападения задержал оказавшийся поблизости другой экипаж ОВО. Задержанным оказался 19-летний ранее судимый житель Тулуна, находящийся в розыске,

сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас в отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.