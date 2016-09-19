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К началу отопительного сезона готовы!

Иркутск готов к началу отопительного сезона. По состоянию на 19 сентября все 36 котельных на 100% готовы к прохождению отопительного сезона 2016 - 2017 года. Подготовлен запас угля и мазута. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков. Он также отметил, что подача тепла начинается с социальных объектов детских садов, школ и больниц.

- С сегодняшнего дня сети теплоснабжения города поставлены на циркуляцию. Затем по заявкам управляющих организаций мы будем подключать жилой фонд,- отметил Евгений Дроков .

В соответствии с законодательством начало отопительного сезона установлено как день, следующий за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов.

Пресс-служба администрации Иркутска сообщает, что тепловые сети и тепловые насосные станции практически готовы к работе в зимний период. Водозаборы, водопроводные насосные станции, канализационные очистные сооружения - на 100%. Трансформаторные электрические подстанции - также на 100%.