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СОГАЗ застраховал ответственность «ИркутскНИИхиммаш»

Компания «СОГАЗ» заключила договоры страхования ответственности с предприятием «ИркутскНИИхиммаш». Лимит ответственности по двум годовым договорам составляет 250 млн рублей.

«Застрахован риск причинения вреда гражданам, юрлицам, госимуществу, окружающей среде вследствие недостатков, допущенных при инженерных изысканиях или при подготовке проектной документации», – сообщила директор Иркутского филиала АО «СОГАЗ» Оксана Якубова.

АО «ИркутскНИИхиммаш» занимается проектированием сосудов и трубопроводов, работающих под высоким давлением, в таких отраслях промышленности, как химия, нефтехимия, нефтепереработка, целлюлозно-бумажная, микробиологическая.

Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», СК «ТРАНСНЕФТЬ», АО «ЖАСО», АО СК «СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», SOVAG (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сербия), Международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис». В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине.