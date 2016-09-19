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В Братске генеральный директор предприятия «задолжал» по налогам 5 миллионов рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Строитель», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности организации.

По версии следствия, с 2013 по 2014 год гендиректор ООО «Строитель» в г. Братске путем включения в налоговые декларации по НДС и по налогу на прибыль заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты указанных налогов, причинив бюджету РФ ущерб в размере более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

Так, руководителем организации в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения за 2013-2014 гг., неправомерно включены затраты от сделок, якобы совершенных с контрагентами по закупке пиломатериалов на сумму более 16 миллионов рублей, а также необоснованно учтены вычеты по НДС за указанный период по взаимоотношениям с фиктивным контрагентом.

Расследование уголовного дела продолжается.