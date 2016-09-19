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300 тысяч рублей перевели жители Приангарья мошенникам за выходные

19 сентября 2016

Трое жителей Иркутской области стали жертвами злоумышлеников за минувшие выходные дни.

Утром 17 сентября в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску поступило заявление от 78-летней ангарчанки о том, что  ей позвонил мужчина, по голосу очень похожий на сына, и сообщил, что попал в ДТП. Чуть позже перезвонил «адвокат» и сообщил, что для оплаты лечения пострадавшего срочно необходимы деньги. Пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка и перевела 250 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Установлено, что номер предполагаемого афериста зарегистрирован в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Иркутской области.

Тем же утром в полицию обратился и пожилой иркутянин. 59-летний мужчина лишился 68 тысяч рублей поговорив с «медицинскими работниками». Пенсионеру позвонил неизвестный, представившись работником поликлиники. В дальнейшем «доктор» сообщил о плохих результатах анализа мужчины и посоветовал как можно быстрее приобрести лекарство. Расстроенный новостью иркутянин тут же перевел деньги мошеннику.

18 сентября 40-летняя жительница Иркутска сообщила аферистам конфиденциальные данные банковской карты и лишилась 23 тысяч рублей.


/ СИА /




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