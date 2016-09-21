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Как оспорить завещание на квартиру или загородную недвижимость

Завещание призвано изменить законный порядок наследования. Данным документом можно разделить имущество между несколькими наследниками, передать все одному или лишить всех права на наследство. Не удивительно, что несостоявшиеся наследники предпринимают все возможные меры, чтобы оспорить завещание и восстановить себя в наследственных правах, особенно, если в состав наследства включено такое имущество, как квартира или загородная недвижимость. Адвокат Андрей Безрядов («Юридическое бюро адвоката Андрея Безрядова»), расскажет об основаниях для аннулирования завещания и нюансах данного процесса.

Нарушение правил составления завещания

За аннулированием завещания по данному основанию обращаются, если при его составлении:

- не соблюдена его нотариальная форма, за исключением случаев, когда таковая не является обязательной в силу закона;

- в тексте не была указана дата и место его совершения;

- не расписались нотариус или завещатель, а также свидетели (когда закон признает это обязательным);

- свои подписи проставили несколько завещателей.

При этом, ошибки, описки или опечатки, не влияющие на смысл последней воли гражданина, не являются основанием для аннулирования документа ни в части, ни полностью.

Признание недееспособности завещателя

Одна из распространенных, но сложнодоказуемых причин. Поскольку завещание можно оспорить только после смерти его составителя, проведение экспертизы на предмет душевного здоровья представляется довольно сложным процессом. Одно дело, если душевная болезнь завещателя является делом очевидным и подтвержденным прижизненными экспертизами, результатами осмотров, заключениями экспертов и т.д.

И совсем другое, если по соответствующему основанию в отношении наследодателя ни в одном медицинском учреждении данных нет. Чтобы аннулировать завещание по данному основанию, заинтересованные лица пытаются добиться назначения психиатрической экспертизы, вызывают в суд свидетелей, представляют письма наследодателя, видео- и фотоархивы. Однако, на практике доказать посмертно недееспособность завещателя весьма проблематично.

Признание наследников недостойными

Слово "недостойный" в данном случае понятие не моральное, а сугубо юридическое. Чтобы признать наследника таковым, необходимо, чтобы он совершил одно или несколько из следующих действий:

- уклонялся от законной обязанности по содержанию завещателя;

- совершил правонарушение или преступление в отношении наследодателя или других наследников с целью получения наследства или увеличения его доли.

Вина наследника в указанных деяниях должна быть установлена судом и отражена в соответствующем решении или приговоре, которые, в свою очередь, будут основанием для подачи заявления о признании наследника недостойным. Если суд признает наследника недостойным, он отстраняется от наследования. Имущество, полученное им к этому времени, должно быть возвращено иным лицам, призванным к наследованию.

Если имущество умершему не принадлежит

При составлении завещания нотариус не запрашивает у завещателя документы на имущество. Поэтому иногда содержание завещания вводит наследников в заблуждение.

Однако, при наследовании квартиры или загородной недвижимости это редко влечет негативные последствия. Поскольку право собственности на недвижимость наступает с момента его государственной регистрации, достаточно представить:

- договор, на основании которого собственник прибрел имущество, с отметкой о регистрации;

- выписку из ЕГРП.

Если из указанных документов следует, что имущество завещателю не принадлежит, оно исключается из наследственной массы.

Обращение в суд

Заявление об оспаривании завещания может быть подано любым из наследников или иным лицом, полагающим, что его права ущемлены завещанием. В зависимости от предмета иска, заявление подается в суд:

- по месту жительства ответчиков;

- по месту нахождения квартиры.

К заявлению необходимо приложить:

- завещание;

- квитанцию об уплате госпошлины;

- медицинские документы завещателя;

- решения или приговоры судов;

- иные документы, включая письма, видео- и фотоматериалы.

Основаниями для недействительности завещания могут выступать:

- физическое и душевное состояние наследодателя на момент составления документа;

- несоблюдение правил оформления завещания;

- неправомерные действия наследников, указанных в завещании, в отношении наследодателя или других наследников;

- правовой статус имущества, указанного в завещании.

И каждое из указанных обстоятельств должно быть подтверждено вступившим в законную силу решением или приговором суда.