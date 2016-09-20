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Россельхозбанк объявил о запуске программы лояльности для держателей платёжных карт

Россельхозбанк запустил универсальную программу лояльности «Урожай» для держателей платёжных карт. Теперь клиенты Банка смогут получать бонусные баллы за совершение безналичных операций оплаты товаров и услуг. Бонусные баллы можно потратить на приобретение электроники, бытовой техники, товаров для спорта и отдыха, а также оплату отелей, авиа и железнодорожных билетов.

Среди основных преимуществ новой программы – ускоренное накопление бонусных баллов (1,5 бонусных балла за каждые 100 потраченных рублей) и широкий выбор вознаграждений. Программа лояльности бесплатно подключается в качестве дополнительной опции для держателей платёжных карт АО «Россельхозбанк»1 в офисах Банка, посредством обращения в контакт-центр, а также с помощью устройств самообслуживания Банка (банкоматов и информационно-платёжных терминалов).

Участие в программе «Урожай» позволит клиентам Банка получать дополнительные выгоды от покупок с использованием карт Банка, накапливать бонусные баллы и приобретать на них различные вознаграждения.

Ознакомиться с подробными условиями программы лояльности можно на официальном сайте Банка.

Полный каталог вознаграждений представлен на специальной бонусной витрине по адресу: urozhai.rshb.ru.