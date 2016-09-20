Россельхозбанк объявил о запуске программы лояльности для держателей платёжных карт

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Россельхозбанк объявил о запуске программы лояльности для держателей платёжных карт20 сентября 2016
Россельхозбанк запустил универсальную программу лояльности «Урожай» для держателей платёжных карт. Теперь клиенты Банка смогут получать бонусные баллы за совершение безналичных операций оплаты товаров и услуг. Бонусные баллы можно потратить на приобретение электроники, бытовой техники, товаров для спорта и отдыха, а также оплату отелей, авиа и железнодорожных билетов.
Среди основных преимуществ новой программы – ускоренное накопление бонусных баллов (1,5 бонусных балла за каждые 100 потраченных рублей) и широкий выбор вознаграждений. Программа лояльности бесплатно подключается в качестве дополнительной опции для держателей платёжных карт АО «Россельхозбанк»1 в офисах Банка, посредством обращения в контакт-центр, а также с помощью устройств самообслуживания Банка (банкоматов и информационно-платёжных терминалов).
Участие в программе «Урожай» позволит клиентам Банка получать дополнительные выгоды от покупок с использованием карт Банка, накапливать бонусные баллы и приобретать на них различные вознаграждения.
Ознакомиться с подробными условиями программы лояльности можно на официальном сайте Банка.
Полный каталог вознаграждений представлен на специальной бонусной витрине по адресу: urozhai.rshb.ru.
1Программа лояльности подключается как дополнительная услуга к картам тарифных планов «Зарплатный», «Зарплатный-РСХБ», «Зарплатный 5+», «Персональный», «Пенсионный», «Капитал», «Сервисный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования».