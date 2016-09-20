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Россельхозбанк выпустил специальную карту для путешественников

Россельхозбанк приступил к эмиссии «Путевой карты», специального карточного продукта для путешественников. «Путевая карта» позволит клиентам Банка получать повышенное начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай» за операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категории «путешествия» (отелях, авиакомпаниях, агентствах по аренде автомобилей, беспошлинных магазинах Duty Free и т.д.).

При осуществлении оплаты товаров и услуг в данных торговых точках с использованием «Путевой карты» категории «Классическая» ее держатель получает 3 бонусных балла программы лояльности «Урожай» за каждые 100 потраченных рублей и 3,5 бонусных балла – при оплате картой категории «Премиальная». Для удобства держателей «Путевой карты» предусмотрено бесплатное предоставление услуги «СМС-сервис по счёту», кроме того, с активных клиентов, регулярно использующих карту при оплате товаров и услуг, не взимается комиссия за ее обслуживание.

С помощью бонусных баллов можно оплачивать отели, приобретать авиа и железнодорожные билеты, электронику, бытовую технику, товары для спорта и отдыха. Повышенное начисление бонусных баллов позволит держателям «Путевой карты» быстрее накопить необходимое количество баллов и получить желаемое вознаграждение из каталога программы лояльности «Урожай».

Полный каталог вознаграждений представлен на специальной бонусной витрине по адресу: urozhai.rshb.ru.

Получить дополнительную информацию по «Путевой карте» можно на официальном сайте Банка.