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Промсвязьбанк ввел льготный курс обмена валют для представителей малого бизнеса

Предприниматели сегмента малого бизнеса теперь могут совершать конверсионные операции в Промсвязьбанке по выгодным тарифам в течение 6 месяцев, воспользовавшись новым предложением - «Выгодный курс».

Акция действует с 12 сентября – по 30 ноября 2016 года включительно для всех новых клиентов Промсвязьбанка, у которых на момент обращения в банк нет открытых расчетных счетов.

Совершить обменную операцию по выгодному курсу можно через интернет-банк PSB On-Line, начиная от 20 тысяч долларов США и от 15 тысяч евро, получив при этом +30 копеек к рыночному курсу обмена валют.