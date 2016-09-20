Новости

В Иркутской области осуждена «лжецелительница», обманувшая пенсионерку на 13 тыс. рублей

В Ангарске вынесен обвинительный приговор 53-летней женщине, совершившей мошенничество под видом сеанса исцеления.

Следствием установлено, что в мае прошлого года подсудимая под предлогом снятия порчи провела «сеанс исцеления» для 74-летней жительницы посёлка Мегет Ангарского района. За свою работу «медиум» запросила более 13 тысяч рублей. Позже злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Материалы дела были направлены в Ангарский городской суд Иркутской области для рассмотрения, по существу.

Накануне суд признал жительницу Шелеховского района виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.