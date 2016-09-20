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Альфа-Банк снизил ставки на кредиты наличными

С 15 сентября 2016 года Альфа-Банк снижает процентные ставки по «Кредитам наличными». Теперь получить кредит возможно от 13,99% годовых на сумму до 2 млн руб. рублей на срок до 5 лет.

Кредит выдается без залога и поручителей, без комиссий и дополнительных платежей.

Подать заявку на кредит можно не выходя из дома через интернет, просто заполнив интернет-заявку на сайте банка или позвонив в сall-центр банка по телефону 8-800-200-00-00. Решение о выдаче кредита банк сообщает в течение дня, а выбор даты ежемесячного платежа позволит сделать выплату кредита максимально удобной.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

«Альфа-Банк» - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.