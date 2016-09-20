Новости

В Иркутске оштрафованы незарегистрированные предприниматели

Прокуратурой Октябрьского района г.Иркутска совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и МУ МВД России «Иркутское» проведена проверка законности размещения и безопасности эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования двумя предпринимателями.

Установлено, что мужчины на системной основе осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска.

По результатам проведенной проверки в отношении предпринимателей прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица).

Постановлением мирового судьи Октябрьского округа виновным лицам выписан штраф.