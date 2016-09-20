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Глава муниципального образования в Иркутской области привлечен к уголовной ответственности за незаконное оформление земельного участка

Прокуратурой Осинского района установлено, что глава администрации муниципального образования «Русские Янгуты» 4 февраля 2015 года, с целью незаконного оформления земельного участка в собственность местного жителя, выдал ему выписку из похозяйственной книги администрации с заведомо ложными сведениями о принадлежности гражданину земельного участка.

На основании выданной выписки гражданин незаконно оформил в свою собственность земельный участок в пределах МО «Русские Янгуты».

По результатам проведенной проверки 17 июня 2016 года руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области в отношении Самойлова было возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Осинского района, приговором Осинского районного суда Самойлов признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Однако, на основании Постановления Государственной Думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» Самойлов освобожден от наказания, с него снята судимость.

Приговор в законную силу не вступил.