Новости

В Иркутской области закрыта незаконная микрофинансовая организация

Прокуратура Боханского района проверила деятельность ООО «Велес», выдававшей денежные займы физическим лицам в поселке Бохан.

Установлено, что компания не состояла в государственном реестре микрофинансовых организаций, тем самым нарушая закон. Кроме того, филиал ООО «Велес» не был зарегистрирован в установленном порядке по месту фактического осуществления своей деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Боханского района

По постановлению прокурора района руководитель ООО «Велес» привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.56 КоАП Росии.

Филиалу ООО «Велес» запрещено осуществлять деятельность по предоставлению потребительских кредитов гражданам.