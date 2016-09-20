Новости

Сергей Левченко наградил пять компаний за наибольший вклад по оказанию гуманитарной помощи жителям Приморья

За наибольший вклад по оказанию гуманитарной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от наводнения, Благодарственными письмами Губернатора Иркутской области поощрены пять компаний. Это ПАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная компания», Группа компаний «Слата», СХ ПАО «Белореченское» и индивидуальный предприниматель Дмитрий Козельский.

Напомним, 30 тонн гуманитарного груза было отправлено из Прибайкалья в Приморье 12 сентября. Жители собрали для пострадавших предметы первой необходимости, электростанции, тепловые пушки, обогреватели, чугунные печи, постельное белье и гигиенические средства, хозяйственный инвентарь, продукты.

Глава региона Сергей Левченко сегодня вручил Благодарственные письма во время церемонии открытия областного полевого лагеря «Юный спасатель», которое состоялось в Иркутске в сквере перед памятником пожарным и спасателям.

– Ваши старшие товарищи из Иркутской области сегодня в Приморском крае, в 400-х километрах от Владивостока помогают семьям, которые попали в эту трудную ситуацию. И я думаю, что настанет время, когда многие из вас тоже будут помогать в чужой беде и гордиться своей профессией, а ваши семьи будут гордиться вами, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам лагеря.

Целью проведения лагеря является формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому и активному образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

В течение четырех дней команды будут получать и совершенствовать знания по спасательному делу, оказанию медицинской и психологической помощи. Также участникам предстоит выполнить практические занятия и тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях и проведению спасательных работ, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Участники церемонии открытия лагеря возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям. Затем на стадионе «Труд» прошли первые соревнования по пожарной эстафете.