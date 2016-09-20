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В Иркутскую область в 2016 году по программе переселения соотечественников уже переехали 818 человек

В Иркутскую область по итогам восьми месяцев 2016 года по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 818 соотечественников вместе с членами семей. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Основная часть соотечественников переехала из Казахстана, Украины, Армении, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, а также из Германии, Беларуси и Латвии. Около 84% прибывших соотечественников трудоспособного возраста уже работают на предприятиях, обучаются в высших или средних профессиональных образовательных организациях. В основном граждане трудоустроены по востребованным профессиям на региональном рынке труда (врач, инженер, учитель, воспитатель, повар, сварщик, тракторист).

Напомним, что Иркутская область участвует в реализации госпрограммы по переселению соотечественников с 2007 года. Кроме того, с начала 2014 года переселяющимся на постоянное место жительства в Приангарье государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются в полном объеме, так как регион включен в перечень территорий приоритетного заселения. Участники госпрограммы могут выбрать местом для жительства любой населенный пункт Иркутской области. Также они могут рассчитывать на различные меры поддержки, в том числе по выплате «подъемных», адресной материальной помощи, детских пособий, частичного возмещение найма жилья. Центры занятости населения окажут переехавшим соотечественникам содействие в подборе подходящего места работы с учетом имеющихся профессиональных навыков.

Для тех, кто хочет принять участие в программе и переселиться в Иркутскую область на постоянное место жительства, необходимо иметь профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование), а также опыт работы по полученной специальности или родственным профессиям не менее двух лет, предшествующих дате подачи заявления.

Предоставить документы для подачи заявления нужно в структурное подразделение Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по вопросам реализации программы переселения соотечественников в Иркутской области можно обратиться в министерство труда и занятости Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 8а или по телефону: (3952) 33-59-97, 33-46-51. А также в Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Иркутской области: г. Иркутск, ул. Можайского, 1а, тел. (3952) 48-45-41, 48-45-43.