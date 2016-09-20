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С начала года Сбербанк в Забайкалье принял в пользу поставщиков ЖКХ без малого почти два млрд. рублей

Сбербанк остаётся крупнейшим оператором Забайкальского края по приёму коммунальных платежей. Так, с начала года через каналы Сбербанка жители края провели свыше 1,3 млн. платежей только за услуги ЖКХ на сумму более 1,7 млрд. рублей.

- Для удобства клиентов Сбербанк реализует несколько каналов оплаты услуг ЖКХ - это свыше 800 устройств самообслуживания, круглосуточный сервис по приёму платежей Сбербанк Онлайн, а также услуга «Автоплатёж», - рассказывает начальник отдела платёжных сервисов Читинского отделения Сбербанка Виктор Орлов. - Также мы развиваем сеть Центров обслуживания населения на базе офисов Сбербанка, где можно получить консультации сотрудников крупных управляющих компаний по начислениям и действующим тарифам. Пока таких центров на территории Читы открыто четыре, приём в них осуществляет ООО «УК Регион».