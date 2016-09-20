Новости

Сбербанк открыл первый учебный корпус в центре Иркутска

Ещё один необычный офис Сбербанка открылся в Иркутске. Уникальность подразделения в том, что данный филиал стал первым на территории Иркутской области учебным подразделением банка. Здесь будут проходить стажировку выпускники и студенты старших курсов банковских специальностей Байкальского государственного университета экономики и права.

Новый современный офис Сбербанка по обслуживанию частных лиц распахнул двери на одной из центральных улиц города по адресу ул. Лапина, 1. Филиал предоставляет весь спектр стандартных банковских продуктов и услуг.

- Мы давно и активно сотрудничаем с Байкальским государственным университетом экономики и права, вместе реализуем различные проекты, - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова. – Так, с вузом заключено соглашение по обслуживанию зарплатного проекта. Студенты обучаются банковским специальностям на базовой кафедре Сбербанка и могут дополнительно посещать лекции наших экспертов.

А теперь благодаря открывшемуся офису студенты под контролем опытных наставников имеют возможность пройти практику в крупнейшем банке страны и получить возможность дальнейшего трудоустройства на должности, предусмотренные программой подготовки.

Обучение первой группы студентов на площадке действующего офиса Сбербанка начнется уже в октябре.

Режим работы офиса: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, воскресенье - выходной день.