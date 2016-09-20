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В Шелехове задержана директор завода железобетонных конструкций

В Шелехове следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Строительная компания Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций» (ООО «СК ВСЗЖБК») по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы.

По версии следствия, с апреля 2015 года по настоящее время директор ООО «СК ВСЗЖБК», имея реальную возможность выплачивать заработную плату работникам предприятия в срок и в полном объеме, действуя из личной заинтересованности, совершила полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев семи работникам на общую сумму около 150 000 рублей.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.