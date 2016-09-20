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В Иркутске пресечена деятельность игрового салона в подвале бывшего кафе «Снежинка»

В Иркутске следователи СКР при силовой поддержке СОБРа пресекли деятельность игрового салона, который располагался в цокольном помещении дома, где ранее находилось кафе «Снежинка», ныне «Cofeshop».

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, при обыске в салоне изъяты два игровых стола, колесо рулетки, множество игральных карт и фишек, с помощью которых проводились азартные игры.

«Игровой салон располагался по адресу: ул. Литвинова, д. 2», — уточнили в пресс-службе.