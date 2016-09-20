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«АктивКапитал Банк» наращивает объем кредитного портфеля

За август кредитный портфель ПАО «АК Банк» вырос на 492 млн рублей и на 1 сентября 2016 года составил 20,6 млрд рублей. В рейтинге российских банков по кредитному портфелю, подготовленном информационным порталом Banki.ru по данным на сентябрь 2016 года, «АктивКапитал Банк» поднялся за месяц на 1 п.п. и занял 103 место.

Более 85% совокупного кредитного портфеля Банка приходится на корпоративный сегмент. В августе с юридическими лицами были заключены 26 новых кредитных договоров, по новым и действующим договорам выданы кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Лицензия ЦБ РФ №3006 от 31 июля 2015 г.