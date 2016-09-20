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Каждый житель Иркутской области в 2015 году выпил более 7 литров алкоголя

Сегодня в Правительстве региона под председательством Губернатора Сергея Левченко состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области.

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. На прошедших заседаниях рассматривались вопросы незаконного оборота водных биологических ресурсов и орудий вылова, молочной продукции, кормов и кормовых добавок. Сегодня обсудили вопросы по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции, лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе лекарственных средств для ветеринарного применения.

- 28 сентября в Москве состоится заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации

Дениса Мантурова, - сообщил глава региона. - В рамках этого заседания будут заслушаны доклады председателей региональных комиссий, в том числе и Иркутской области.

О ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной продукции доложил замначальника Главного управления МВД РФ по Иркутской области – начальник полиции, генерал-майор полиции Олег Кнаус.

В 2015 году объем розничной продажи алкоголя на душу населения в регионе составил 7,23 литра (в РФ – 7,1 литр). Каждое четвертое преступление в области совершено в состоянии алкогольного опьянения. За 8 месяцев текущего года их число составило более 7 тысяч. Как сообщил Олег Кнаус, для выявления незаконного оборота контрафактной, контрабандной и фальсифицированной продукции проведены мероприятия «Алкоголь», «Контрафакт», «Пангея». В результате сотрудники полиции выявили 81 преступление. На рынок области не допущено алкогольного контрафакта и фальсификата в объеме 554 тонны на сумму свыше 127 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.