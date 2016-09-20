Иркутскэнерго: подключения потребителей к теплу начались 19 сентября

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Иркутскэнерго: подключения потребителей к теплу начались 19 сентября20 сентября 2016
ПАО «Иркутскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. проведены запланированные ремонты основного оборудования станций, тепловых и электрических сетей, зданий и сооружений. Подключения потребителей к теплу начались с 19 сентября и продлятся до конца месяца – в зависимости от климатических условий и согласованных с муниципальными властями графиков. В целом, филиалы ПАО «Иркутскэнерго» подошли к отопительному сезону в полной технической готовности. Также в соответствии с утвержденными планами-графиками, продолжается модернизация энергетических объектов, нацеленная на повышение надежности, снижение аварийности, качественное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.
В ремонтную кампанию 2016 года планируется выполнить ремонт на 61 котлоагрегате, 33 турбоагрегатах и 8 гидроагрегатах, тепловых сетях общей протяженностью 19,1 км. На ремонт основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений направлено свыше 5 миллиардов рублей. В 2016 году, как и прежде, основное внимание уделяется ремонту оборудования, напрямую влияющего на надежность работы станций.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Иркутскэнерго», по состоянию на 20 сентября 2016 года запасы топлива на ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» составляют: уголь – 2654 тысяч тонн, мазут – 2876,6 тонн.
К началу отопительного сезона, по данным Иркутской энергосбытовой компании, в Иркутской области к эксплуатации допущено 13706 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), что составило 52% от их общего количества, в том числе по ЖКХ - 9334 ИТП (71% от общего количества ИТП по данной группе потребителей). Ситуация с низким процентом готовности вызывает беспокойство ПАО «Иркутскэнерго», поскольку техническое состояние тепловых пунктов напрямую влияет на надежность, безопасность и качество теплоснабжения потребителей.