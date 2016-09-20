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Иркутскэнерго: подключения потребителей к теплу начались 19 сентября

ПАО «Иркутскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. проведены запланированные ремонты основного оборудования станций, тепловых и электрических сетей, зданий и сооружений. Подключения потребителей к теплу начались с 19 сентября и продлятся до конца месяца – в зависимости от климатических условий и согласованных с муниципальными властями графиков. В целом, филиалы ПАО «Иркутскэнерго» подошли к отопительному сезону в полной технической готовности. Также в соответствии с утвержденными планами-графиками, продолжается модернизация энергетических объектов, нацеленная на повышение надежности, снижение аварийности, качественное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

В ремонтную кампанию 2016 года планируется выполнить ремонт на 61 котлоагрегате, 33 турбоагрегатах и 8 гидроагрегатах, тепловых сетях общей протяженностью 19,1 км. На ремонт основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений направлено свыше 5 миллиардов рублей. В 2016 году, как и прежде, основное внимание уделяется ремонту оборудования, напрямую влияющего на надежность работы станций.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Иркутскэнерго», по состоянию на 20 сентября 2016 года запасы топлива на ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» составляют: уголь – 2654 тысяч тонн, мазут – 2876,6 тонн.

К началу отопительного сезона, по данным Иркутской энергосбытовой компании, в Иркутской области к эксплуатации допущено 13706 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), что составило 52% от их общего количества, в том числе по ЖКХ - 9334 ИТП (71% от общего количества ИТП по данной группе потребителей). Ситуация с низким процентом готовности вызывает беспокойство ПАО «Иркутскэнерго», поскольку техническое состояние тепловых пунктов напрямую влияет на надежность, безопасность и качество теплоснабжения потребителей.

ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group). Иркутскэнерго надёжно и бесперебойно снабжает своих клиентов - промышленность и население электро- и теплоэнергией, услугами компании пользуются в ежесекундном режиме почти три миллиона человек. В 2015 году компания выработала 46,9 млрд кВт-ч электроэнергии, из них на ГЭС 35,6 млрд кВт-ч, ТЭС – 11,3 млрд кВт-ч. Каждый год на модернизацию генерирующего оборудования компания направляет более 1 млрд рублей в год. В консолидированный бюджет Иркутской области и федеральный бюджет в 2015 году было направлено 12,6 млрд рублей, затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 1,1 млрд рублей.