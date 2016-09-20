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Из-за вспышки дизентерии в Иркутской области закрыли школу

Улейская средняя школа Осинского района закрыта на карантин. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова на заседании санитарно противоэпидемической комиссии, которую провела заместитель Председателя Правительства региона Валентина Вобликова. В совещании приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, начальник управления образования Осинского района Ирина Аржитова, директор Улейской среднеобразовательной школы Анатолий Шалтыков, начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Марина Макарочкина, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Иркутской области-главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев, главный врач Осинской районной больницы Галина Перанова.

По словам Алексея Пережогина, 29 августа текущего года в инфекционное отделение Бильчирской участковой больницы поступил первый ребенок с симптомами кишечной инфекции. Впоследствии ему установили диагноз «дизентерия». Однако экстренное извещение о первом заболевшем поступило в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском районе только 14 сентября. Было немедленно организовано эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что 7 сентября был госпитализирован еще один ребенок, диагноз которого (дизентерия) также бактериологически был подтвержден. При этом руководство школы в известность поставлено не было.

По данным на 17 сентября обследовано 289 человек. У 21 школьника было выявлено носительство возбудителя заболевания, а также у одного учителя. Школа закрыта на карантин, занятия учащихся с 1 по 11 класс отменены.

Директор школы сообщил, что учреждении проводится дезинфекция, отменены все внеклассные мероприятия, с родителями проведены разъяснительные беседы, все работники школы и ученики сдают баканализы, проводится профилактическое лечение дизентерийным бактериофагом, заведен журнал наблюдений за всеми, общавшимися с заболевшими.

Как отметила Марина Макарочкина, региональным минздравом в муниципальном образовании будет проведена проверка организации и контроля качества оказываемой медицинской помощи. Владимир Хабудаев подчеркнул, что сегодня же в Осинский район будут направлены специалисты Иркутской областной инфекционной больницы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Необходимо провести эпидрасследование и тщательный анализ действий работника местного ФАПа и руководства больницы. В школе выполнить все предписания Роспотребнадзора. Обязательно установить круг семей, где есть заболевшие и носители заболевания. С семьями должна быть проведена тщательная работа – бактериологическое обследование, профилактическое лечение, диспансерное наблюдение с бактериологическим контролем, - подчеркнула Валентина Вобликова.