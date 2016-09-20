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В Иркутской области в рамках операции "Нерест" изъято более 9 тонн омуля на сумму около 3 млн. рублей

В Иркутской области сотрудники полиции проводят профилактическую операцию «Нерест», направленную на охрану нерестующих видов рыб, в частности омуля.

С 15 августа по настоящее время проведено около 800 рейдов по береговой линии водоемов, расположенных на территории населенных пунктов. За нарушение правил охоты и правил, регламентирующих рыболовство пресечено 29 незаконных выловов омуля. Во время рейдовых мероприятий выявлено и изъято более 9 тонн омуля на сумму около 3 миллионов рублей.

30 августа участковыми уполномоченными Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» задержан местный житель на моторной лодке, осуществляющий незаконный вылов омуля. Полицейскими изъяли у него судно, а также сети и незаконно добытую рыбу.

18 августа сотрудниками ГИБДД на контрольно-пропускном пункте при въезде в Иркутск со стороны Качуга была остановлена автомашина под управлением жителя поселка Листвянка, который перевозил замороженный омуль весом более 2 тонн. При проверке автовладелец не предоставил ветеринарные документы и сертификаты соответствия на рыбу.

Спустя несколько дней на Байкальском тракте сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан автомобиль перевозивший свежезамороженный омуль весом более полутора тонн из Бурятии. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция напоминает, что на основании п.17.2 приказа Минсельхоза России от 7 ноября 2014 года № 435 «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» на территории Иркутской области с 15 сентября по 31 октября вылов байкальского омуля запрещен.