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Для обустройства городской среды в российских городах привлекут японских специалистов

Внедрение японских методов девелопмента на ранних этапах реализации проектов позволит повысить качество городской среды в городах России. Об этом заявил заместитель генерального директора АИЖК Денис Филиппов, выступая на заседании VI Российско-Японского консультативного совета по модернизации экономики России.

В частности, планируется задействовать опыт японских специалистов в использовании и реновации застроенных территорий, внедрении технологий «умного города» и «зеленого строительства», транзитно-ориентированного проектирования городской среды, в том числе с учетом маятниковой миграции, а также в создании качественных экономически-эффективных общественных пространств, отвечающих запросам инвесторов и жителей городов.

Кроме того, обсуждается участие японских инвесторов в проектах по освоению земельных участков Единого института развития в регионах России в качестве девелоперов, в разработке концепции и последующем освоении территории земельных участков Единого института развития в Дальневосточном федеральном округе, в том числе на о. Русский г. Владивосток.

Ранее во Владивостоке в рамках встречи на Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики, градостроительства, высоких спецтехнологий и приняли решение о реализации ряда крупных российско-японских проектов.

Заседание VI Российско-Японского консультативного совета по модернизации экономики России прошло в Казани с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоехиса Кодзуки. На заседании обсудили десятки реализуемых и перспективных проектов, в том числе в сфере градостроительства и создания комфортной среды.

Справка об АИЖК

АИЖК – Агентство ипотечного жилищного кредитования, было создано Правительством РФ для развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. Обладая статусом Единого института развития в жилищной сфере, АИЖК не только разрабатывает и выводит на рынок новые финансовые продукты в сфере ипотечного кредитования, оказывает содействие застройщикам, но и предлагает для физических лиц новые условия ипотеки.

АИЖК в жилищной сфере поддерживает развитие ипотечного кредитования, разрабатывая различные финансовые инструменты кредитования и предлагая более выгодные ипотечные программы (ипотечный кредит с переменной ставкой, особые условия кредитования для льготных категорий граждан, приобретение жилье в ипотеку в режиме «одного окна» и т.д.).

В 2016 году Единый институт развития в жилищной сфере АИЖК начало развивать рынок арендного жилья, собственниками которого могут стать как физические лица, так и коммерческие структуры, благодаря внедряемому инструменту коллективных инвестиций.

Единый институт развития в жилищной сфере АИЖК выступает гарантом безопасности для застройщиков и заемщиков - 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.