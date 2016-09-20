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Директор строительной компании "Мегаполис" стал депутатом Думы Иркутска

Избирательная комиссия города Иркутска утвердила результаты дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22. Согласно принятому решению дополнительные выборы, прошедшие 18 сентября 2016 года признаны состоявшимися. В Думу города Иркутск шестого созыва от одномандатного округа №22 депутатом избран Алексей Владимирович Распутин.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Распутин Алексей Владимирович 1973 года рождения, место работы - генеральный директор ООО Финансово-строительная компания "МЕГАПОЛИС" . Закончил Иркутскую государственную экономическую академию (1994 год), Иркутский государственный университет (1998 год).