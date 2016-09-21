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Рубль начинает затяжное падение

Курс рубля умеренно падает, реагируя на новое снижение нефтяных котировок.

Цены на нефть уже упали ниже 46 долларов за баррель Brent. Перед неформальной встречей ОПЕК, которая состоится уже на следующей неделе, участники рынка нервничают все сильнее. К тому же регулярно появляются

комментарии ведущих экспортеров о том, что соглашение о заморозке добычи все же может быть достигнуто.

Видимо, оптимизм на рынке неискореним, и для некоторых игроков уроки прошлого прошли даром. Напомним: ОПЕК

неоднократно пыталась прийти к консенсусу, и каждый раз соглашение срывалось, поскольку каждый из участников организации преследовал свои интересы. Причин полагать, что в этот раз будет по-другому, нет никаких.

На этом фоне курс доллара приблизился к 65 рублям, евро достиг 72 рублей 57 копеек, ММВБ держится на уровне 1976,84, баррель Brent оценивается в 45,46 долларов.

С нашей точки зрения, теперь искусственно сдерживать рубль от падения нашим властям не за чем. Выборы в Госдуму благополучно прошли, и валюта готовится остаться наедине с рынком. Падение цен на нефть, рост американского доллара на международном валютном рынке практически ко всем мировым валютам, изменение процентной ставки ЦБ РФ – все эти факторы в конечном итоге сделают свое дело, и курс рубля будет вынужден снизиться.

До конца года у доллара куда больше шансов торговаться между 65 и 70 рублями, чем попытаться прорваться к отметке в 60 рублей, и уж тем более там задержаться.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн